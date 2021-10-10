Тайвань намерен продолжить укрепление обороноспособности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 октября. /ТАСС/. Тайвань "не склонит голову" перед давлением со стороны материкового Китая, будет отстаивать статус-кво в регионе и продолжит укреплять свою обороноспособность. Об этом заявила глава администрации острова Цай Инвэнь, выступая в воскресенье в Тайбэе по случаю национального праздника - "Дня двух десяток" (десятый день десятого месяца).

"Мы будем продолжать укреплять нашу обороноспособность и демонстрировать решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань встать на путь, предлагаемый для нас Китаем", - сказала глава администрации в выступлении, текст которого распространила ее пресс-служба.

Подчеркивая готовность Тайбэя вносить вклад в мирное развитие региона, Цай Инвэнь в то же время указала на необходимость противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в Тайваньском проливе.

"Мы надеемся на снижение напряженности между двумя сторонами пролива и не будем действовать опрометчиво. Но не должно возникать никаких иллюзий, что тайваньский народ склонит голову перед давлением", - подчеркнула глава администрации.

В своей речи Цай Инвэнь не выдвинула никаких конкретных предложений по возобновлению диалога с КНР, который оказался заморожен с момента ее прихода к власти в мае 2016 года. Она лишь указала, что такой диалог возможен "только на равноправной основе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой подавляющим большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.