Премьер Ирака одним из первых проголосовал на досрочных парламентских выборах в стране

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Совет представителей (парламент) начались в воскресенье в Ираке. Более 55 тыс. избирательных участков в 83 специально сформированных округах открылись по всей стране, сообщил Центризбирком (ЦИК) арабской республики на своем сайте.

Одним из первых свой голос отдал глава правительства Мустафа аль-Казыми. "Сегодня я был первым, кто проголосовал на выборах, которые мы обещали организовать, мы сдержали слово", - написал он на своей странице в Twitter.

В волеизъявлении также уже приняли участие президент страны Бархам Салех, президент Курдского автономного района Нечирван Барзани и лидер претендующей на победу коалиции движения садристов (в действующем парламенте представлена блоком "Ас-Саирун") шиитский имам Муктада ас-Садр.

Как уточнили в ЦИК Ирака, на выборах зарегистрированы 147 152 местных наблюдателя и 1 249 международных. Голосование продлится до 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

На 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Всего за представительство в законодательном органе борются 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку. Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране закрыты все пограничные переходы и аэропорты.