Азербайджан 11 октября начнет командно-штабные учения ВМС в Каспийском море

БАКУ, 10 октября. /ТАСС/. Военно-морские силы Азербайджана 11 октября начнут командно-штабные учения в своем секторе Каспийского моря. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Учения ВМС начнутся 11 октября. В них примут участие военные суда и силы морского спецназа. Участники маневров отработают задания по охране и защите энергетической инфраструктуры нашей страны на Каспийском море", - говорится в сообщении.

Учения продлятся до 13 октября. Данные о количестве привлеченного к ним личного состава не раскрываются.