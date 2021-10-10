Войска Сирии проводят зачистку юго-восточных районов провинции Дераа

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Элитные подразделения сирийской армии начали в воскресенье операцию по зачистке населенных пунктов, расположенных на юго-востоке провинции Дераа поблизости границы с Иорданией. Как сообщила газета Al-Watan, правительственные силы вступили в поселки Насиб, Умм-Маязин и Тейба. Всего, по данным издания, операция охватит 19 населенных пунктов, включая город Босра-эш-Шам, где находится древний римский амфитеатр, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Одновременно члены формирований так называемой Сирийской свободной армии, которые контролировали эти районы, проходят проверку в центрах по урегулированию гражданского статуса бывших сторонников оппозиции. По условиям соглашения о локальном примирении в обмен на сдачу оружия и прекращение антиправительственной деятельности им предоставляется право беспрепятственно вернуться к мирной жизни. Амнистия распространяется также на дезертиров, уклонявшихся от обязательной воинской службы.

В пятницу завершился процесс разоружения членов бандформирований в городе Эс-Санамейн, где вскоре возобновят работу госучреждения и учебные заведения, будет налажено продовольственное снабжение и медицинское обслуживание населения. Ранее под контроль властей перешли бывшие форпосты вооруженной оппозиции в Энхеле, Джасеме и Наве в регионе Хауран к югу от Дамаска. По условиям примирительного соглашения, заключенного в 2018 году, эти южные районы оставались в руках оппозиционных сил.

В июле сирийские войска блокировали административный центр Дераа-эль-Балад (110 км от Дамаска) после серии вооруженных провокаций со стороны боевиков, которые сопровождались убийством военнослужащих и сотрудников сил безопасности, а также обстрелами кварталов, находящихся под защитой правительственных сил.

1 сентября при содействии российских военных было достигнуто новое соглашение о локальном примирении на юге Сирии. За истекший месяц власти амнистировали свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований.