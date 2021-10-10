Sky: глава одного из районов убит при взрыве в афганской провинции

ТАСС, 10 октября. Глава административного района Родат, расположенного в центре афганской провинции Нангархар, убит в результате взрыва самодельного устройства. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его информации, при взрыве ранения получили и три сторонника радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые сопровождали главу района.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Нангархар считается областью, где сосредоточены отряды, связанные с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Представители пришедшего к власти в Афганистане "Талибана" неоднократно называли ложными сообщения о присутствии в стране формирований ИГ и террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Однако некоторое время назад движение заявило о проведении в Нангархаре спецоперации по задержанию преступников, принадлежащих к ИГ.