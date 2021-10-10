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СМИ: один солдат убит при инциденте на избирательном участке в провинции Дияла

По данным Управления безопасности Ирака, охранявший участок военнослужащий "случайно выстрелил из огнестрельного оружия"

ТАСС, 10 октября. Один военный убит, еще один солдат получил ранение в ходе инцидента на одном из избирательных участков во время досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака, которые проводятся в стране в воскресенье. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Как пояснила пресс-служба Управления безопасности страны, военнослужащий, охранявший избирательный участок, "случайно выстрелил из огнестрельного оружия, что привело к гибели одного военного и ранению еще одного солдата".

Ранее телеканал информировал, что на избирательный участок в районе Ас-Саадия иракской провинции Дияла было совершено вооруженное нападение.

Летом прошлого года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил, что досрочные выборы в Совет представителей будут проведены 6 июня 2021 года. В январе нынешнего года правительство определило 10 октября в качестве новой даты голосования.

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