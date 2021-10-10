Несколько тысяч граждан Молдавии вышли на протест после задержания генпрокурора

КИШИНЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Несколько тыс. жителей Молдавии в воскресенье собрались на демонстрацию возле здания администрации президента страны с требованием к Майе Санду уйти в отставку. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Акцию инициировали руководители Блока коммунистов и социалистов, которые назвали арест генпрокурора республики Александра Стояногло незаконным. "Это митинг против беззакония, продажных прокуроров, которые продолжают выполнять политические заказы, против незаконного задержания Александра Стояногло, которому отказывают в беспристрастном расследовании. <...> Эта беспомощная власть не в состоянии управлять страной, они взялись установить контроль, они решили прибегнуть к запугиванию", - заявил перед собравшимися вице-председатель парламента Владимир Батрынча. Демонстранты скандируют "Свободу политзаключенным!", "Долой диктатуру!", "Нет захвату государства!". Полиция не препятствует их действиям.

Ранее о подготовке к массовым протестам сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, а сторонники "Гражданского конгресса" на этой неделе уже провели пикет у парламента. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон предложил провести воскресную демонстрацию без партийной символики, чтобы в ней могли принять участие все желающие. Он отметил, что протест будет не только против задержания Стояногло, оппозиция также недовольна ростом цен, тарифов и в целом социально-экономической политикой власти.

Арест генпрокурора

Стояногло на этой неделе обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Он не признал свою вину, заявив, что за арестом стоит президент страны Майя Санду. Она, по его словам, хочет установить контроль над Генпрокуратурой. Ранее они обменялись резкими заявлениями. В частности, Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам. Она отмечала, что избиратели ждут от власти решительной борьбы с коррупцией.

В свою очередь Стояногло сообщил, что от него требуют открыть уголовные дела против лидеров оппозиции. За день до задержания он обвинил окружение президента в кампании по дискредитации, в которую, по его словам, вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом.

Возмущение задержанием Стояногло выразили многие общественные деятели, эксперты и журналисты. Они назвали действия в отношении генпрокурора чрезмерно жесткими при отсутствии четких доказательств его вины. Депутат Лилиан Карп, на показаниях которого базируется обвинение, признал, что собирал материалы в основном из СМИ.