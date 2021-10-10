СМИ: турецкие войска обстреляли поселки на севере провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии обстреляла в воскресенье четыре населенных пункта, расположенных в окрестностях города Телль-Тамер на севере сирийской провинции Хасеке. Об этом агентству SANA сообщили очевидцы.

По их сведениям, под огонь попали дома и постройки в населенных пунктах Дардара, Телль-Джумаа, Хамра и Телль-Шаннан, им нанесен материальный урон. Повреждены также объекты хозяйственной инфраструктуры, о пострадавших среди мирных жителей информации не поступало.

Приграничный район Телль-Тамер населен преимущественно христианами-ассирийцами. Регулярные обстрелы со стороны турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой, привели к перемещению большого числа его жителей в центр провинции Хасеке, находящийся в 40 км.

Как отмечает SANA, боевики оппозиции терроризируют население пограничных районов и захватывают в заложники граждан с целью получения выкупа. Они уводят скот и отнимают у местных крестьян собранный урожай.

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Ранее в результате операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах появилась зона безопасности в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб к северу от Алеппо. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

Министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, потребовал от Турции и Соединенных Штатов "вывести свои войска с территории Сирии без всяких предварительных условий". По его словам, Турция и Соединенные Штаты "используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на сирийской земле и разграбления ее природных богатств, что противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН".