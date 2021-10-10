Адвокат назвал преждевременными разговоры о мере пресечения для Медведчука по новому делу

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Представители следствия еще не предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку новых обвинений, в связи с этим неизвестна и дата судебного заседания, на котором политику будут избирать меру пресечения. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС адвокат политика Богдан Коваль.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщала, что Медведчуку предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. По версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 гг. на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). На этом основании прокуратура намерена добиваться ареста оппозиционного политика, либо рекордного для украинской судебной практики залога в 1 млрд гривен (почти $38 млн).

"Дата заседания неизвестна, поскольку еще не вручено ходатайство об избрании меры пресечения. Предполагаю, что одновременно с подозрением вручат и ходатайство об избрании меры пресечения", - сообщил адвокат. Коваль подтвердил, что Медведчук вызван в Государственное бюро расследований 11 октября для предъявления обвинения. Политик должен явиться на 11:30 в понедельник, уточнил адвокат.

В ОПЗЖ новые обвинения против Медведчука назвали фальсифицированными и безосновательными. В частности, депутат Верховной рады Ринат Кузьмин отметил, что в действиях следствия в отношении Медведчука допущено множество процессуальных нарушений, а сами обвинения абсурдны. Он считает, что новыми делами против оппозиции власти Украины хотят перебить информационную повестку о скандале с офшорами вокруг президента страны Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.