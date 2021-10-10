Беннет: на Израиле лежит ответственность за то, чтобы Иран не разработал ядерное оружие

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Ядерная программа Ирана находится на наиболее продвинутой стадии в истории, Израиль несет ответственность за то, чтобы Тегеран никогда не смог разработать ядерное оружие. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет, обращаясь к канцлеру Германии Ангеле Меркель в ходе посвященного ее визиту специального заседания израильского кабмина в Иерусалиме.

"Иранская ядерная программа находится на наиболее продвинутой стадии за всю историю. Ответственность Израиля состоит в том, чтобы убедиться на деле, а не на словах, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Ядерное оружие в руках столь экстремистского и жестокого режима изменит лицо региона и мира. Для нас [Израиля] это не стратегическая, а экзистенциальная проблема", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

"В эти дни мир ждет решения Тегерана, возвращаться ему или нет за стол переговоров в Вене и вступать ли вновь в соглашение по ядерной программе СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]. К сожалению, за последние три года иранцы сделали огромный шаг вперед в развитии своих возможностей по обогащению урана. Мир ждет, иранцы тянут время, а центрифуги крутятся", - заявил израильский премьер.

Также Беннет сообщил, что Израиль действиями противостоит Ирану по всем направлениям, включая ежедневное сдерживание поставок оружия в ближневосточный регион. "Мы в Израиле предпринимаем действия против Ирана по всем направлениям, включая ежедневное сдерживание его попыток затопить наш регион оружием. Мы видим, как ведут себя иранцы, не имея пока "ядерного зонтика", в Сирии, Ираке, Ливане, Йемене, Газе и Персидском заливе. Можно только представить себе масштабы ущерба, который они могли бы нанести, если бы мир знал, что за этой агрессией стоит и ядерная бомба", - сказал Беннет.

По мнению израильского премьера, "ядерная программа Ирана достигла стадии, требующей проявления лидерства". "Нет смысла пытаться сгладить конфликт с иранцами, они трактуют попытки примирения как слабость. Они продолжают пускать международное сообщество по ложному следу, тянут время и постоянно продвигаются в обогащении урана и дестабилизации региона. Это критический момент, и позиция Германии особенно важна", - продолжил Беннет, отметив, что "согласие на превращение Ирана в пороговое ядерное государство будет пятном на совести свободного мира и угрозой миру во всем мире".

Меркель прибыла в Израиль в субботу поздно вечером с прощальным визитом в качестве канцлера Германии, который изначально был запланирован на 28-30 августа, но был перенесен из-за ситуации в Афганистане. Это седьмой визит Меркель в Израиль за 16 лет ее правления, отметили в канцелярии израильского премьера.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.

Представители государств - участников соглашения проводят и отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня. 21 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки вновь начнутся в Вене в течение нескольких недель.