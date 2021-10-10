СМИ: большинство сенаторов-республиканцев не хотят участия Трампа в следующих выборах

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Большинство республиканцев в Сенате Конгресса США не хочет, чтобы экс-президент Дональд Трамп вновь выдвигал свою кандидатуру для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщает в воскресенье газета The Hill со ссылкой на самих законодателей, поговоривших с изданием.

Согласно этим данным, большая часть из них надеется по крайней мере на то, что Трамп не станет заявлять о намерении участвовать в президентских выборах до тех пор, пока не состоятся промежуточные выборы, намеченные на 2022 год. Сенаторы убеждены, что объявление Трампа может серьезно подорвать их шансы на успех на этих выборах, в том числе потому, что эта новость перетянет внимание общественности и СМИ от критики действий нынешней администрации демократа Джо Байдена к личности республиканца Трампа, которая вызывает неоднозначную реакцию. В частности, они опасаются, что это может негативно повлиять на поддержку со стороны независимых и колеблющихся избирателей. "Выборы 2022 года должны быть сфокусированы на администрации Байдена и череде катастроф, которые она устраивает, так что все, что отвлекало бы общественность от того, что демократическое руководство делает с этой страной, было бы опрометчиво", - заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

"Я думаю, что нам будет намного лучше, если он [Трамп] не будет участвовать ни в чем", - подчеркнул в свою очередь другой сенатор, говоривший на условиях анонимности и утверждавший, что его мнение широко разделяют остальные республиканцы. В то же время газета отмечает, что у Трампа в Сенате есть также и преданные сторонники, однако они, по ее данным, находятся в меньшинстве.

Следующие выборы

Ранее The Hill опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного с 13 по 19 сентября вашингтонским исследовательским центром Pew Research Center. Согласно этим данным, около половины сторонников Республиканской партии США (44%) хотят, чтобы Трамп принял участие в предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах.

На прошедших 3 ноября 2020 года в США президентских выборах республиканец Трамп проиграл своему сопернику от Демократической партии Байдену, но свое поражение по сути так и не признал, заявив, что путем различных махинаций с подсчетом голосов избирателей демократы украли у него победу.

Трампу неоднократно задавали вопрос о его планах на 2024 год, однако он никогда не давал однозначного ответа, ссылаясь на то, что из-за американского законодательства об избирательных кампаниях у него могут возникнуть сложности с финансовой отчетностью. В марте экс-президент заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь претендовать на пост главы американской администрации. В конце сентября в интервью радиостанции Real America's Voice он подчеркнул, что от участия в президентских выборах в 2024 году его удержит только болезнь.