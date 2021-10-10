Участники протеста в Кишиневе призвали Совет Европы отреагировать на арест Стояногло

КИШИНЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в столице Молдавии в воскресенье призвали Совет Европы отреагировать на арест отстраненного от должности генпрокурора страны Александра Стояногло, который, по их мнению, стал жертвой политических репрессий. Как передает корреспондент ТАСС с места события, резолюцию по итогам митинга зачитала депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Адела Раиляну.

"Мы обращаемся к генеральному секретарю Совета Европы, руководителю комиссии Совета Европы за демократию через право [Венецианская комиссия], Парламентской ассамблее Совета Европы и всему международному сообществу в надежде, что они вмешаются и помогут восстановить демократические принципы в Республике Молдова, и мы вернемся к соблюдению принципа разделения властей, законности и правовому государству", - сказала она. Авторы резолюции отмечают, что за арестом Стояногло стоит президент страны Майя Санду, которая "хочет установить контроль над ведомством".

В воскресном пикете у здания администрации президента, который инициировал Блок коммунистов и социалистов, приняли участие несколько тысяч человек. Ранее о подготовке к массовым протестам сообщал и лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, а сторонники "Гражданского конгресса" на этой неделе уже провели пикет возле парламента.

Возмущение из-за задержания Стояногло выразили общественные деятели, журналисты, эксперты, бывшие сотрудники правоохранительных органов. Они назвали действия против него чрезмерно жесткими при отсутствии четких доказательств вины отстраненного генпрокурора. Ранее депутат Лилиан Карп, на показаниях которого базируется обвинение, признал, что собирал материалы в СМИ.

Арест генпрокурора

Стояногло на этой неделе обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других правонарушениях. Обвинения в свой адрес он не признал, заявив, что за арестом стоит президент страны Майя Санду. Глава республики, по его словам, хочет установить контроль над Генпрокуратурой. Ранее они обменялись резкими заявлениями. В частности, Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам. Она отмечала, что избиратели ждут от власти решительной борьбы с коррупцией.

В свою очередь Стояногло сообщил, что от него требуют открыть уголовные дела против лидеров оппозиции. За день до задержания он обвинил окружение президента в кампании по дискредитации, в которую вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом.

После этого бывшие заместители Стояногло провели пресс-конференцию, на которой выступили в защиту руководителя. Позже отстраненный от должности замгенпрокурора Руслан Попов был задержан, а его коллега Юрий Перевозник подал в отставку.