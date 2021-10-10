Несколько сотен сторонников Сакаашвили в центре Тбилиси потребовали освободить его

ТБИЛИСИ, 10 октября. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в воскресенье собрались в Тбилиси у здания парламента, где потребовали освободить его из-под стражи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы требуем, чтобы был освобожден Саакашвили. Давайте проведем реформу правосудия, уберем коррупцию, а только после этого будем судить людей", - перед митингом заявила журналистам лидер партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани, которая ранее основала движение за возвращение Саакашвили на родину.

Среди демонстрантов находятся и грузинские эмигранты, которые, как заявили организаторы, прибыли из Германии, Испании, Италии, США и других стран. По словам собравшихся, они продолжат акции протеста до тех пор, пока власти не освободят политика.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Себя Саакашвили считает политическим заключенным.