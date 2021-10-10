Представитель талибов утверждает, что они успешно борются в Афганистане против ИГ

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /ТАСС/. Силы радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) проводят в разных частях Афганистана успешные операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"В разных частях страны ведутся операции по уничтожению ИГ. Многие из боевиков ИГ были разгромлены, было найдено много их важных укрытий, и мы разыскиваем их", - приводит в воскресенье слова Муджахида афганский телеканал TOLO News.

Муджахид утверждает, что ИГ не представляет угрозы для Афганистана и талибы способны самостоятельно бороться с этой группировкой. "Исламскому эмирату [Афганистан]" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) не нужна помощь США в борьбе с ИГ", - отметил он.

Как указывает TOLO News, за последнее время в Афганистане была совершена серия взрывов: в Кабуле, провинциях Нангархар, Парван, Кунар и в шиитской мечети в Кундузе, ответственность за большую часть этих взрывов взяли за себя боевики ИГ или связанная с ней группировка "Исламское государство в Хорасане".