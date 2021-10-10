СМИ: Земан пока не дал поручения победителям выборов сформировать кабмин Чехии

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, встретившийся в воскресенье с премьер-министром республики и лидером политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андреем Бабишем, не дал ему поручения сформировать новое правительство страны по итогам состоявшихся здесь в субботу и воскресенье выборов в нижнюю палату парламента. Об этом сообщило Чешское радио.

АНО проиграло выборы по количеству голосов партийной коалиции "Вместе", но получило большинство парламентских кресел. Движение располагает 72 из 200 депутатских мандатов, а коалиция, в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09" - 71.

Земан, госпитализированный после встречи с Бабишем в Центральный военный госпиталь в Праге, пока не дал никому из победителей выборов поручения сформировать кабмин. Если бы это произошло, то Пражский град информировал бы об этом официальным путем.

Бабиш проинформировал ранее, что не ожидает начала переговоров о формировании нового правительства раньше предстоящей среды. По его словам, он готовится возглавить кабмин. Между тем коалиция "Вместе" выдвинула на этот пост председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу.