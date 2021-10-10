В Китае заявили, что стремление к "независимости Тайваня" создает нестабильность в регионе

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Стремление правящей партии Тайваня к так называемой независимости острова является источником напряженности и нестабильности в регионе. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, комментируя заявление главы администрации острова Цай Инвэнь о том, что Тайвань "не склонит голову" перед давлением со стороны материкового Китая.

"Эта речь [Цай Инвэнь] агитирует за так называемую независимость Тайваня, разжигает противостояние, идет вразрез с историей и искажает факты", - говорится в заявлении Ма Сяогуана. "Провокация Демократической прогрессивной партии (ДПП) о "независимости" является источником напряженности и нестабильности между двумя берегами Тайваньского пролива, а также крупнейшей угрозой миру и стабильности в регионе", - отмечается в документе.

По словам представителя центральных властей, "Демократическая прогрессивная партия Тайваня отрицает консенсус 1992 года [о признании принципа одного Китая], что подрывает основу для диалога". "Стремление к "независимости Тайваня" закрыло дверь к двустороннему диалогу", - указал Ма Сяогуан.

Он также отметил, что Пекин "выступает за мирное воссоединение родины, это соответствует общим интересам китайской нации". "Мы готовы урегулировать разногласия между двумя сторонами пролива на основе принципа одного Китая, содействовать мирному развитию отношений между двумя сторонами, а также продвигать процесс мирного воссоединения родины", - указал представитель канцелярии. "Приверженность консенсусу 1992 года и противодействие так называемой независимости Тайваня являются общей политической основой для взаимодействия между двумя сторонами", - резюмировал он.

Выступление главы администрации Тайваня

Ранее глава администрации острова Цай Инвэнь, выступая в Тайбэе по случаю национального праздника - "Дня двух десяток" (10 октября 1911 года - дата начала Синьхайской революции, в результате которой была образована Китайская Республика), заявила, что Тайвань "не склонит голову" перед давлением со стороны материкового Китая, будет отстаивать статус-кво в регионе, а также продолжит укреплять свою обороноспособность и демонстрировать решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань встать на путь, предлагаемый КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. В 1992 году на встрече в Гонконге представители Пекина и Тайбэя достигли консенсуса, в соответствии с которым в мире признается существование только одного китайского государства. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой подавляющим большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.