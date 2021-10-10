СМИ: более сотни человек пикетируют госдачу Зеленского под Киевом

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Более сотни граждан устроили пикет у государственной дачи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Конча-Заспа под Киевом с требованием борьбы против олигархов, расследования скандала с офшорными компаниями главы государства, а также с другими лозунгами. Об этом в воскресенье сообщило издание "Страна" в своем Telegram-канале.

"Мы видим незаконные посадки патриотов, в то время как олигархи продолжают богатеть. Зеленский "слил" операцию по "вагнеровцам" и должен ответить за это", - цитирует издание требования протестующих. Сообщается, что на месте событий дежурят не менее 500 представителей правоохранительных органов.

В конце июля 2020 года Белоруссия задержала на своей территории группу из 33 граждан России, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи. Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - спекуляцией. При этом в Кремле добавили, что эти россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике никак не связано с самой Белоруссией или с ее внутренними делами. 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человека. Еще один задержанный, который имел вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании.