Власти Мексики направят тысячи силовиков в штат Мичоакан из-за ситуации с безопасностью

МЕХИКО, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Мексики направит крупный контингент силовиков в западный штат Мичоакан для улучшения ситуации в сфере безопасности. Об этом говорится в обнародованном в ночь на воскресенье заявлении министерства обороны республики.

"Для участия в "Плане помощи Мичоакану" со стороны Минобороны будут привлечены 4 402 человека <...>, Нацгвардии - 4 990 человек <...>, полиции штата - 7 500 человек". В настоящее время в наиболее проблемных районах региона несут службу 2 080 военнослужащих и 152 бойца Нацгвардии. Содействие в выполнении поставленных задач им оказывают шесть вертолетов ВВС.

На протяжении последних лет Мичоакан входит в число самых опасных штатов Мексики. По официальным данным, в 2020 году там было совершено более 2,4 тыс. умышленных убийств. Во второй половине июня власти отправили свыше 1,5 тыс. военнослужащих и бойцов Нацгвардии в находящийся в Мичоакане муниципалитет Самора, где происходили столкновения между местными бандами и наркокартелем "Новое поколение Халиско".