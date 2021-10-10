Движение "Талибан" назвало плодотворным диалог с дипломатами США в Катаре

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назвало плодотворными состоявшиеся в Катаре переговоры с представителями Госдепартамента. Об этом сообщил в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera.

"Афгано-американская встреча в Дохе была плодотворной. Мы надеемся, что она подготовила почву для признания [сформированного талибами временного] афганского правительства", - приводит телеканал слова представителя министерства информации и культуры "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства).

Как уточняется, в настоящий момент талибы проводят переговоры с делегацией Евросоюза.

В субботу мавлави Амир Хана Моттаки, который был назначен "Талибаном" на должность главы МИД во временном правительстве Афганистана, заявил Al Jazeera, что талибы планируют обсудить с американцами такие вопросы, как оказание афганскому народу гуманитарной помощи, реализация Дохийского соглашения между США и радикалами, необходимость открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном при уважении территориальной целостности Афганистана и невмешательстве в его внутренние дела.

29 февраля 2020 года руководство США во главе с занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно достигнутым договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Текущая ситуация в стране

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. К началу сентября военнослужащие США полностью оставили Афганистан. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.