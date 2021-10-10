В Варшаве проходит массовая демонстрация в поддержку членства Польши в ЕС

ВАРШАВА, 10 октября. /ТАСС/. Широкомасштабная акция в поддержку членства Польши в Европейском союзе проходит в воскресенье вечером в центре Варшавы. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, причина манифестации - вынесенное в четверг решение Конституционного суда республики (КС), который констатировал несоответствие положениям конституции страны нормы о приоритете европейского права над польским.

С призывом выйти на демонстрацию к гражданам обратился бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск. "Операция вывода Польши из ЕС, запланированная Ярославом Качиньским (лидер правящей в республике партии "Закон и Справедливость" - прим. ТАСС), идет полным ходом. Если мы будем бездействовать, его ничто не остановит", - сказал Туск в размещенном в Twitter видеообращении, назвав происходящее предательством национальных интересов. "Мы должны спасать Польшу. Никто за нас этого не сделает", - добавил он.

На этот призыв откликнулись несколько тысяч человек. С флагами Польши и Европейского союза они собрались на Замковой площади в Варшаве. Аналогичные демонстрации прошли также в других крупных городах - Гданьске, Познани, Щецине, Вроцлаве.

Решение суда

Конституционный суд Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принципа верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Многие наблюдатели считают вердикт суда прямым путем Польши к правовому Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия - заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС. Власти республики заверяют, что не планируют этого делать.