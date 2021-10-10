Президент Австрии объявил кризис в правительстве завершенным

ВЕНА, 10 октября. /ТАСС/. Правительственный кризис на фоне объявления об уходе с поста канцлера Австрии Себастьяна Курца завершен. Правительство продолжит работу с новым канцлером с понедельника, заявил в воскресенье президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Этот правительственный кризи завершен. Утром я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. Работа для нашей страны может продолжиться", - сказал Ван дер Беллен.

Он также поблагодарил Курца за решение оставить должность канцлера. Реорганизация правительства завершена и теперь надо продолжить работу, восстановив доверие, добавил президент.

По словам Ван дер Беллена, новый канцлер и вице-канцлер хотят сотрудничать. "Оба заверили меня, что есть надежная основа для стабильного сотрудничества правительства в интересах нашей родины. Оба теперь несут за это ответственность", - отметил Ван дер Беллен.

Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии. Президенту он предложил назначить его близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберга новым главой правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Вице-канцлер и лидер "Зеленых" (младший партнер по правительственной коалиции) Вернер Коглер приветствовал решение Курца. Коглер заявил, что работа коалиционного правительства будет продолжена с приходом Шалленберга на пост канцлера.