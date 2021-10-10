Сотрудник Министерства ВМС США задержан за передачу секретных данных об атомных подлодках

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудник Министерства ВМС США с супругой задержаны в штате Западная Вирджиния по обвинению в передаче иностранному государству секретных данных о строении американских атомных подводных лодок. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Министерства юстиции США.

Речь идет о 42-летнем Джонатане Тоэби, имевшем доступ к секретной информации. По данным американских властей, в апреле 2020 года он пытался выйти на связь с неназванным иностранным государством, предлагая за вознаграждение передать данные о строении силовых установок атомных подлодок ВМС США. На связь с Тоэби вышел сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, работавший под прикрытием и представившийся представителем заинтересованного в этих сведениях государства.

Впоследствии Тоэби при содействии своей супруги дважды осуществил передачу секретных данных, получив вознаграждение на сумму не менее $100 тыс. в криптовалюте. В субботу он был задержан в Западной Вирджинии при попытке в третий раз передать секретную информацию.

Тоэби и его супруге предъявлено обвинение в сговоре и незаконной передаче секретных данных иностранному государству. Им грозит тюремное заключение сроком вплоть до пожизненного и штраф в размере до $100 тыс.