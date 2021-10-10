Вучич надеется до конца года встретиться с Путиным

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца года. С таким заявлением он выступил в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

"Я поблагодарил Владимира Путина за поддержку по многим вопросам. Я выразил желание и надежду до конца года встретиться с российским президентом и обсудить весь круг важных вопросов", - заявил Вучич.

Он поблагодарил российскую сторону за помощь во время пандемии, а также за поддержку по вопросу Косова. Сербский лидер назвал переговоры "самыми искренними", отметил успешное сотрудничество двух стран в энергетической сфере и добавил, что товарооборот в 2021 году по сравнению с прошлым вырос на 4%.

Ранее в Сербии неоднократно заявляли, что визит в Белград президента России Владимира Путина состоится до конца года. Президент Вучич неоднократно приглашал своего российского коллегу в Сербию, однако из-за пандемии визит на высшем уровне откладывался.