Бабиш заявил, что не знает, когда подаст в отставку возглавляемый им кабмин Чехии

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не знает, когда его правительство подаст в отставку и когда соберется на первое заседание новый состав Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, выборы которого завершились в субботу. Такое заявление политик сделал в воскресном видеообращении к согражданам, выложенном в Twitter.

"Наше правительство будет работать и дальше, - сказал Бабиш. - Сегодня утром я был у президента. Президент (который должен поручить кому-то из лидеров партий - победителей на выборах сформировать новый кабмин - прим. ТАСС) был госпитализирован. Так увидим, когда соберется Палата депутатов на свое первое заседание, когда правительство подаст в отставку, как все будет развиться дальше".

Между тем, согласно чешской конституции, нижняя палата должна быть созвана не позже, чем через 30 дней после проведения выборов. Если госпитализированный глава государства не назначит дату, депутаты соберутся на свое первое заседание 9 ноября. Депутатские мандаты действующего состава нижней палаты парламента истекают 21 октября.

Бабиш, сохранивший за собой по итогам выборов мандат депутата нижней палаты, также проинформировал, что будет работать в оппозиции, если возглавляемое им центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") не войдет в состав нового правительства Чехии. "Я останусь в Палате депутатов. И если мы окажемся в оппозиции, так буду [работать] там", - сказал он.