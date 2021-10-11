Военные Дании покажут инспекторам России боевые возможности нового вооружения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские инспекторы посетят авиабазу, воинское формирование и осмотрят новые типы основных систем вооружения и техники на территории Дании в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"С 11 по 15 октября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Дании", - сказал Рыжков.

Он добавил, что "в ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности".

По словам начальника центра, посещение проводится для ознакомления с повседневной деятельностью объектов, в том числе для наблюдения за проведением занятий и тренировок в полевых условиях.