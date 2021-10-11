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Госдеп назвал откровенными и профессиональными прошедшие в Катаре дискуссии с талибами

По словам руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса, американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Переговоры между представителями Госдепартамента США и захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), состоявшиеся в Катаре, были откровенными и профессиональными. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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"Дискуссии были откровенными и профессиональными, и делегация США подчеркивала, что "Талибан" будут судить по его действиям, а не только по его словам", - сказал он. По словам Прайса, американская сторона затронула тему безопасности и борьбы с терроризмом, прав человека, вывоза из страны американских и иностранных граждан, а также помогавших им афганцев. Была также затронута тема предоставления гуманитарной помощи "напрямую народу Афганистана".

Теги
АфганистанСШАКатар
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