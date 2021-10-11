Ким Чен Ын призвал чиновников улучшить условия жизни населения КНДР

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Власти КНДР должны сделать одним из своих приоритетов улучшение условий жизни граждан. Как сообщило в понедельник агентство KCNA, такое заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын в ходе выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК).

Отметив, что именно люди определяют социалистическое строительство в стране, он призвал руководителей на всех уровнях "служить им как богу". Он также отметил, что партийные чиновники "всегда должны учитывать, не нарушают ли их действия интересы людей и не причиняют ли им неудобства".

Глава государства подчеркнул, что партия по-прежнему полна решимости эффективно продвигать пятилетний план развития народного хозяйства, изложенный на партийном съезде в январе, призвав скорее решить проблемы с обеспечением граждан продуктами питания и жильем. В своей речи он также рассказал об основных вехах партийного строительства за последнее десятилетие.

Ким Чен Ын не упомянул об отношениях КНДР с Южной Кореей и США. Он впервые с момента прихода к власти в конце 2011 года выступил с речью по случаю годовщины основания ТПК.

10 октября страна отметила 76 лет с момента создания правящей партии без военного парада или какой-либо другой демонстрации силы. В газетах было опубликовано несколько статей, посвященных заслугам партии и Ким Чен Ына перед страной и народом. Так, центральная "Нодон синмун" в передовице призвала граждан мобилизоваться в поддержку лидера, рассказав о его усилиях, направленных на решение экономических проблем.