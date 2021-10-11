Парламент Эквадора проведет расследования в отношении президента из-за "Досье Пандоры"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /ТАСС/. Национальная ассамблея Эквадора (однопалатный парламент) одобрил начало расследования в отношении президента страны Гильермо Лассо в связи с публикацией Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) информации о наличии у него средств в офшорах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Twitter заксобрания.

"Пленум Национальной ассамблеи 105 голосами решил поручить Специальной постоянной комиссии по конституционным правам <...> провести расследование по делу о так называемом Досье Пандоры. <...> Комиссия должна потребовать явиться [для дачи показаний] и предоставить всю необходимую информацию, чтобы прояснить причастность президента страны Гильермо Лассо к делу, связанному с отправкой денег в налоговые убежища", - говорится в документе.

Как ожидается, по итогам работы комиссия должна будет установить возможные нарушения главой государства запрета на хранение государственными служащими и кандидатами на выборные должности средств и имущества в офшорных юрисдикциях.

Международный консорциум журналистских расследований 3 октября опубликовал архив документов, получивший название "Досье Пандоры". Эквадорская газета El Universo на основе этих документов выступила с утверждением, что Лассо в прошлом управлял 14 офшорными компаниями, большинство из которых было зарегистрировано в панамской юрисдикции. Впоследствии он передал свои активы двум трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года, через три месяца после того, как парламент Эквадора одобрил закон, запрещающий государственным служащим держать активы в налоговых убежищах.

В ответ на публикацию ICIJ глава государства признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами и подчеркнул, что незамедлительно избавился от них, о чем также сообщалось ранее публично.