В Южной Корее создадут комитет для разработки стратегии снятия ковид-ограничений

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея на этой неделе сформирует комитет с участием представителей правительства и независимых экспертов, который выработает стратегию постепенного снятия ряда ограничений, введенных в ответ на пандемию коронавируса. Об этом сообщил в понедельник телеканал KBS, ссылаясь на представителя Минздрава страны.

По его данным, первое заседание комитета состоится в конце текущей недели под председательством премьер-министра Ким Бу Гёма. В разрезе предстоящего возвращения страны к нормальной жизни планируется обсудить вопросы экономики, образования и безопасности, а также ослабления карантинных мер.

Отмечается, что правительство намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии, начиная с 9 ноября. Ожидается, что к этому моменту не менее 70% населения страны пройдут полную вакцинацию.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 октября в стране зарегистрированы 1 297 новых случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 332,8 тыс. человек. Общее число умерших составляет 2 583, коэффициент смертности - 0,78%. С момента начала вакцинации первой дозой привиты 39,9 млн человек (77% населения), 30,4 млн (58,7% населения) вакцинированы полностью.