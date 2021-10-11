Талибы вскоре планируют возобновить прямые рейсы между Афганистаном и Россией

КАБУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

"Мы планируем возобновить международное авиасообщение из кабульского аэропорта, в том числе в Россию", - указал он.

Авиасообщение между РФ и Афганистаном было приостановлено после того, как талибы 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из столичной воздушной гавани в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху. Со второй половины сентября чартерные коммерческие рейсы в Кабул осуществляются также из Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.