Вице-премьер Южной Кореи примет участие во встрече министров финансов G20 в США

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея (РК) Хон Нам Ги отправится в США для участия во встрече министров экономики и финансов и управляющих центральных банков стран Группы двадцати (G20). Она состоится в Вашингтоне 13 октября и будет предшествовать саммиту "Большой двадцатки", который пройдет 30-31 октября в Риме.

Как сообщила пресс-служба южнокорейского министерства планирования и финансов, Хон Нам Ги в выступлении на заседании "подчеркнет важность продвижения свободной торговли в ответ на глобальные экономические риски". Он также "разъяснит позицию Сеула по вопросам реагирования на изменение климата и пересмотра глобальной системы корпоративного налогообложения".

Вице-премьер РК также примет участие в Вашингтоне в заседании консультативного органа совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ), на котором будет обсуждаться роль МВФ в условиях пандемии. Хон Нам Ги проведет отдельные переговоры с министрами финансов США и Аргентины, руководителями МВФ, Всемирного банка и Межамериканского банка развития.