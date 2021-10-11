Посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт станет новым главой австрийского МИД

ВЕНА, 11 октября. /ТАСС/. Австрийский посол во Франции Михаэль Линхарт станет новым министром по европейским и иностранным делам Австрии. Об этом в понедельник сообщила газета Kronen Zeitung со ссылкой на австрийское внешнеполитическое ведомство.

По ее информации, на этом посту Линхарт сменит действующего главу МИД Александера Шалленберга. Новый министр, как пишет издание, должен быть приведен к присяге президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в понедельник около 13:00 (14:00 мск).

Михаэль Линхарт является послом Австрии в Париже с 2018 года.

Себастьян Курц объявил 9 октября, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием он принял решение оставить пост канцлера Австрии. Он предложил президенту Александеру Ван дер Беллену назначить своего близкого соратника и главу МИД Александера Шалленберга новым главой правительства. Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

Вице-канцлер и лидер "Зеленых" (младший партнер по правительственной коалиции) Вернер Коглер приветствовал решение Курца. Он заявил, что работа коалиционного правительства будет продолжена с приходом Шалленберга на пост канцлера.