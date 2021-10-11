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ЕС предоставит Украине €600 млн в рамках макрофинансовой помощи

Как сообщил представитель Евросоюза, Киев получит средства в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз в ближайшие дни предоставит Украине транш в €600 млн в рамках макрофинансовой помощи этой стране. Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Транш в €600 млн будет выделен в ближайшие дни", - сказал он.

Евросоюз и Украина на двустороннем саммите 12 октября обсудят совместные усилия по борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией. "Мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтоб бороться с гибридными угрозами и дезинформацией", - добавил он.

На встрече стороны обсудят всевозможные сценарии относительно поставки газа . Представитель также добавил, что ЕС обсуждает военно-учебную миссию для Украины и может принять решение в первой половине ноября.

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