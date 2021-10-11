В Киеве уверены, что покушение на помощника Зеленского совершил профессионал

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Профессионал совершил покушение на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского, правоохранительные органы надеются в ближайшее время сообщить обществу подробности расследования дела. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

"Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал. <...> Я более чем уверен, что полиция в этом случае сработает на отлично, и мы сможем сообщить обществу уже в ближайшее время о продвижении в расследовании этого резонансного уголовного производства", - сказал Енин.

По его словам, правоохранительные органы продолжают исследовать полученные улики. "Мы провели беспрецедентный комплекс оперативно-следственных мероприятий, и определенная часть из них еще продолжается. Органы Национальной полиции и подразделения Национальной гвардии тщательно изучили 430 га местности - район, в котором было совершено это преступление, на предмет выявления возможных вещественных доказательств. Отдельные участки, согласно вероятному маршруту отступления преступника, мы прошли даже дважды, и даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства", - рассказал он. Енин добавил, что на сегодняшний день назначено еще около 30 экспертиз, и анализ данных продолжается.

Он напомнил, что к расследованию подключились сотрудники американских и британских правоохранительных органов, они оказывают техническую помощь. "Мы работаем сообща, и я уверен, что мы в конце концов выйдем на тот результат, который ожидает общество", - подчеркнул он, добавив, что раскрытия преступления требуют как президент, так и общественность.

22 сентября под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором ехал Шефир. Сам он не пострадал, но ранения получил водитель. В офисе президента считают покушение на Шефира попыткой демонстративного убийства ключевого сотрудника команды Зеленского. Некоторые депутаты Верховной рады выразили мнение, что покушение было инсценировкой. Члены украинского парламента 24 сентября голосовали по депутатскому запросу о выдвижении Зеленского на кинопремию "Оскар" за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника, однако инициатива не получила поддержки. Версию постановки отвергла генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Шефир считается давним другом Зеленского. Согласно сообщениям СМИ, он отвечает за ежедневное расписание главы государства, является директором и основателем "Студии Квартал-95". Зеленский выразил сомнение, что заказчики покушения на его первого помощника будут найдены, однако рассчитывает на результаты поиска исполнителей.