Экс-глава Минобороны Армении Тоноян не признает себя виновным по делу о хищении

ЕРЕВАН, 11 октября. /ТАСС/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян, который находится под арестом в качестве обвиняемого в хищении около $4,5 млн, совершении фальсификаций и общественно опасных действий, не признает себя виновным. Об этом в понедельник заявили адвокаты экс-главы военного ведомства республики.

"Господин Тоноян не согласен с обвинениями, поскольку его обвиняют в совершении действий, которых он не совершал. После ухода с поста министра Тоноян воздержался от комментариев, учитывая государственную тайну, интересы национальной безопасности и межгосударственных отношений Армении. Сегодня также он ставит эти интересы выше собственных интересов и, обладая большим объемом информации, он не использует его для собственной защиты", - отмечается в заявлении.

30 сентября суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать Тонояна на два месяца. Уголовное дело, по которому проходит Тоноян, было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС. Тоноян стал главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020 года после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.