СМИ: Пакистан запретил полеты авиакомпании Kam Air из Кабула в Исламабад

ИСЛАМАБАД, 11 октября. /ТАСС/. Власти Пакистана запретили полеты самолетов афганской частной авиакомпании Kam Air из Кабула в Исламабад до особого уведомления.

Как сообщает в понедельник радио "Свободный Афганистан" (подразделение "Радио Свобода" - признано в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на руководство Kam Air, авиакомпания уже приостановила полеты в пакистанскую столицу на два дня.

Правительство Пакистана пока официально не сообщило о причинах прекращения полетов самолетов афганской авиакомпании.

С начала сентября и до настоящего времени Kam Air Airlines и пакистанская Pakistan International Airlines (PIA) были единственными авиакомпаниями, выполнявшими рейсы из Афганистана в Пакистан. Самолеты PIA все еще совершают полеты из Кабула в Мултан, Турбат и Кветту. Стоимость авиабилета на эти рейсы сейчас достигает $2,5 тыс., ранее она составляла $300.