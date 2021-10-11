МИД КНР выступил против политизации США поставок газа из РФ в Евросоюз

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Китай выступает против политизации США вопроса поставок газа из России в Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Всем известно, что проект по поставкам газа по трубопроводу "Северный поток - 2" из России в ЕС носит взаимовыгодный характер. <...> Он позволит урегулировать сложную энергетическую ситуацию в Евросоюзе, - сказал он на брифинге. - США стремятся монополизировать энергетический рынок Европы, <...> они используют все возможные способы, чтобы помешать реализации соответствующих проектов, действуя против интересов РФ и ЕС, против российско-европейского сотрудничества. Подобные действия Вашингтона абсолютно неприемлемы".

Как подчеркнул официальный представитель, Соединенные Штаты "руководствуются исключительно собственными интересами и пытаются политизировать все соответствующие вопросы". По его словам, американские власти проводят целенаправленную политику по оказанию давления на энергетические проекты России в Европе.

"США таким образом преследуют собственные геополитические интересы, - добавил Чжао Лицзянь. - Соединенные Штаты могут напасть даже на своих союзников и партнеров".

Как заявил 8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, США предпринимают попытки подорвать сотрудничество РФ и Евросоюза в энергетической сфере. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон "оказывал сильнейшее давление" на Брюссель, заставляя отказаться от российских энергоносителей и в качестве альтернативы предлагал строить терминалы для приема американского сжиженного природного газа.

В новость внесена правка (11:17 мск) - передается с исправлением цитаты во втором абзаце - из России в Евросоюз.