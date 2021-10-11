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Депутат Рады считает, что руководство РФ не видит Зеленского как партнера по переговорам

Как отметил Ренат Кузьмин, статья Дмитрия Медведева с "резкими выражениями" появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в газете "Коммерсантъ" сигнализирует, что в российском руководстве не видят президента Украины Владимира Зеленского как партнера по переговорам. Такое мнение высказал в понедельник депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Основная мысль [статьи] - нынешняя украинская власть несамостоятельная, постоянно обманывает и нарушает обязательства, думает лишь о зарабатывании денег, полностью находится под внешним управлением, поэтому иметь дело с ней бессмысленно. Надо дождаться появления более вменяемого руководства", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.

Политик обратил внимание, что данная статья появилась на фоне постоянных заявлений из Киева о желании Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным как в "нормандском формате", так и один на один.

"Также она опубликована в день приезда [замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории] Нуланд в Москву, которая будет, в том числе, обсуждать и Украину. И статья Медведева сигнализирует, что в российском руководстве Зеленского как партнера по переговорам не видят", - считает депутат. "Видимо, чтоб сделать эту мысль максимально доходчивой, статья Медведева написана в очень резких выражениях", - добавил Кузьмин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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