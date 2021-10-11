Боррель не видит логики в создании AUKUS без ведома и участия ЕС

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает нелогичным решение о создании партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) без ведома и участия Евросоюза. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais .

"Это было действие, [направленное] не против Франции, оно затрагивает весь ЕС", - отметил он. "Но если вы попытаетесь объяснить, почему другие делают что-то, - Австралия находится под сильным давлением Китая и вступила в переговоры с США, - добавил глава дипломатии ЕС. - Не поймите меня неправильно, я не оправдываю решение Австралии, я думаю, что они поступили неправильно, не рассчитывая на нас, но я пытаюсь объяснить, почему они это делают".

"Что не имеет никакой рациональности, так это то, что США создали оборонительный союз с Великобританией без нашего ведома или участия, - подчеркнул Боррель. - Серьезная проблема заключается не в линии поведения Австралии, а в линии поведения США". "США признают, что Европа может и должна иметь собственный оборонительный потенциал вне НАТО, - уточнил он. - Я удивлен, что генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] не разделяет этого".

"Мы не можем позволить себе раздора в атлантическом блоке, который делает нас слабее в глазах других", - считает Боррель. "Удивляет, что США удивлены тем, что мы почувствовали себя изгоями", - отметил он. "Не будет европейской армии, которая бы завтра заменила национальные", - уточнил он.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США для консультаций.