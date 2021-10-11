ЕС продлил на год санкционный режим по применению химического оружия

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год действие механизма, в рамках которого ЕС вводит санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за распространение и применение химического оружия. В числе находящихся под ограничениями есть и граждане России, в частности, Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года. Нынешний режим санкций был впервые введен в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку", - отмечается в нем.

Совет ЕС подчеркивает, что в настоящее время в черный список включены 15 физических и два юридических лица. Это лица, связанные с нападениями в Сирии и в Солсбери. В последнем случае речь идет о Петрове и Боширове, которые ранее в интервью телеканалу RT отвергли все обвинения. Кроме того, санкции введены в отношении сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Режим односторонних ограничительных мер ЕС по химическому оружию включает для физических лиц запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку всех банковских активов на территории ЕС, если такие удастся найти. Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза. Формат санкций был создан в 2018 году, они продлеваются ежегодно.