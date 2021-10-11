Путин и Пашинян 12 октября обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 12 октября, обсудят в Москве реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба главы армянского кабмина, стороны также обсудят повестку союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединения.