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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Путин и Пашинян 12 октября обсудят в Москве реализацию договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 12 октября, обсудят в Москве реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба главы армянского кабмина, стороны также обсудят повестку союзнических отношений и взаимодействие в интеграционных объединения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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