Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников готовиться ко второму туру выборов

ТБИЛИСИ, 11 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме из тюрьмы призвал сторонников готовиться ко второму туру выборов в местные органы власти 30 октября, а не думать о состоянии его здоровья. Об этом в понедельник сообщил адвокат Саакашвили, гендиректор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, который зачитал письмо бывшего лидера журналистам.

"Мы должны изменить страну множеством методов, в том числе главным является вырвать победу на выборах. Я со своей стороны сделаю все, чтобы в условиях продолжения голодовки дожить до 30 октября. Вместо того чтобы заранее меня оплакивать, намного лучше засучить рукава и вместе праздновать победу", - пишет Саакашвили.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе в воскресенье заявил, что состояние здоровья бывшего президента, который голодает с 1 октября, ухудшилось и он нуждается в госпитализации. Позже Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции опубликовала заявление, в котором говорится, что все показатели здоровья Саакашвили в норме.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий. Сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых вынесены вердикты. Суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине, имеет украинское гражданство.