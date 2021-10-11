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Лавров в Сербии проводит краткую встречу с главой МИД Турции

Переговоры проходят на полях юбилейного форума Движения неприсоединения, который ранее открылся в Белграде

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в эти минуты проводит встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят на полях юбилейного форума Движения неприсоединения, который ранее открылся в Белграде. В начале встречи стороны обменялись приветствиями, а затем попросили представителей СМИ покинуть переговорную комнату.

Как ожидается, сразу после окончания встречи с Чавушоглу Лавров отправится в аэропорт Белграда, откуда вылетит в Нур-Султан.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанТурцияРоссияСербияЧавушоглу, Мевлют
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