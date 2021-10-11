Адвокат Медведчука считает нереальным внесение за него залога в $38 млн

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Защита главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука считает, что обвинение в рамках нового дела против него потребовало слишком большую сумму залога - в 1 млрд гривен (около $38 млн). Об этом в понедельник заявила один из адвокатов политика Лариса Чередниченко в эфире телеканала "Украина-24".

"Это нереальная цифра. Плюс невозможно сейчас человеку, находящемуся под санкциями, самостоятельно вносить залог: ни один банк не возьмет на себя функцию перечислить эти деньги", - отметила она.

Чередниченко напомнила, что закон Украины четко определяет размер допустимого залога, и в случае назначения его произвольно прокуроры должны это аргументировать. "Прокуроры в очередной раз объясняют такую нереальную сумму тем, что, во-первых, Виктор Владимирович [Медведчук] - богатый человек и имеет возможности для внесения такого залога, а во-вторых, тем, что они насчитали произвольную сумму якобы причиненного ущерба более 3 млрд гривен (около $113,8 млн). Как они это сделали - нам пока непонятно, мы будем с этим разбираться", - заявила она.

Адвокат добавила, что справедливость решения суда по вопросу о новой мере пресечения для Медведчука будет зависеть "от того, насколько следственный судья чтит Уголовно-процессуальный кодекс". "Если он будет проводить судебное заседание и принимать решение на основании уголовно-процессуального законодательства, то для Виктора Владимировича будет справедливое решение. Если этого не будет, то мы прогнозируем, что Виктора Владимировича будут ограничивать в правах и изберут меру пресечения, которая наиболее отрицательным образом скажется на нем", - полагает адвокат.

Судебное заседание по делу Медведчука может состояться в понедельник, во второй половине дня, указала Чередниченко. "Сейчас сторона обвинения будет требовать новую меру пресечения. Если суд сломают через колено, то уже во второй половине дня состоится судебное заседание", - сказала адвокат.

Ранее в понедельник Государственное бюро расследований (ГБР) Украины уведомило Медведчука о ходатайстве об избрании ему новой меры пресечения - аресте или залоге в 1 млрд гривен - в рамках новых обвинений. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что Медведчуку предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. По версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 годов на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). На этом основании прокуратура намерена добиваться ареста оппозиционного политика, либо рекордного для украинской судебной практики залога в 1 млрд гривен. В ОПЗЖ новые обвинения против Медведчука назвали фальсифицированными и безосновательными