Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка считает маловероятным выход Польши из ЕС

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает маловероятным выход Польши из состава Европейского союза. Об этом он заявил в понедельник в эфире радиостанции France Inter .

Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

"Я не верю в это", - ответил он на вопрос о возможном выходе Польши из ЕС. Он напомнил, что согласно опросам "80% населения страны выступают за сохранение Польши в составе объединения". Кроме того, по словам еврокомиссара, Польше "выгодно оставаться в ЕС". В том числе он упомянул многомиллиардную экономическую помощь, которую республика должна получить для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что в свое время страна сама решила присоединиться в ЕС. "Польский народ решил присоединиться к ЕС в ходе референдума", - напомнил Бретон.

Еврокомиссар также сообщил, что в ЕС пока не видели решения Конституционного суда Польши. "Когда это решение будет опубликовано, мы его проанализируем", - добавил он.

Конституционный суд Польши 7 октября подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия - заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС. При этом власти республики заверяют, что не планируют этого делать.

В воскресенье вечером в центре Варшавы прошла массовая демонстрация в поддержку членства Польши в Европейском союзе. С призывом выйти на эту акцию к гражданам обратился бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий) Дональд Туск, который обвиняет власти страны в том, что они начали операцию вывода Польши из ЕС. По данным организаторов, в акции участвовали 80-100 тыс. человек.