В МВД ФРГ подтвердили расследование перевозки нелегальных мигрантов из Белоруссии в ЕС

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. В МВД ФРГ подтвердили расследование случаев перевозки нелегальных мигрантов в Германию через Белоруссию и Польшу. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель министерства на просьбу прокомментировать сообщение газеты Bild am Sonntag о том, что власти Германии расследуют причастность президента Белоруссии Александра Лукашенко к организации нелегальной переправки беженцев.

"В связи с феноменом нелегального пересечения германо-польской границы федеральная полиция, помимо мер по его недопущению, принимает меры уголовного преследования", - сказал он. "На территории ФРГ расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим", - отметил представитель МВД. Он подчеркнул, что расследованием занимаются земельные органы юстиции и местные прокуратуры, и попросил обращаться по поводу предполагаемых фигурантов туда.

"Прошу понять, что я не могу давать справок по текущим делам", - добавил он. "Я не могу сейчас сказать, были ли в последние десятилетия возбуждены какие-либо дела против глав иностранных государств", - указали в МВД.

Газета Bild am Sonntag в воскресенье сообщила, что власти Германии расследуют причастность Лукашенко к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС. По ее информации, следователи считают, что "посредством организованной на государственном уровне перевозки мигрантов" президент Белоруссии якобы "хочет шантажировать Европу с целью снятия санкций" с Минска.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа текущего года через Белоруссию в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь идет, прежде всего, о сирийцах и иракцах. Как пишет Bild am Sonntag, мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска (Сирия). По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около 4 тыс. евро, утверждает газета.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.