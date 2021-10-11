Беннет: Израиль продолжит действовать против военного присутствия Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 октября. /ТАСС/. Израиль продолжит предпринимать действия, чтобы свернуть иранское военное присутствие в Сирии. С таким заявлением выступил в понедельник во время посещения Голанских высот премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет.

"Мы внимательно наблюдаем за происходящим в Сирии и ее связями с Ираном. Мы будем продолжать действовать везде и всякий раз, когда это необходимо, по нашей инициативе и на ежедневной основе, чтобы свернуть иранское присутствие в Сирии. Им [иранцам] там нечего делать, их приключениям на нашей [Израиля] северной границе нужно положить конец", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана незаконной.