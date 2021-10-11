Скотленд-Ярд не будет начинать расследование в отношении принца Эндрю по иску из США

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Скотленд-Ярд не будет начинать расследование в отношении сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого в США обвиняют в сексуальном насилии. Об этом говорится в заявлении лондонской полиции, которое приводит в понедельник газета The Times.

"В процедурном порядке сотрудники столичного управления полиции изучили документ, опубликованный в августе 2021 года в ходе судебного разбирательства в США. Это работа сейчас закончена и каких-либо дальнейших действий предприниматься не будет", - сообщили в Скотленд-Ярде.

Речь идет о документе, относящемся к иску против принца Эндрю, который этим летом подала американка Вирджиния Джуфре (Робертс). По данным The Times, в Скотленд-Ярде недавно также провели с Джуфре беседу, которая стала уже как минимум третьей с конца 2014 года, когда женщина впервые публично заявила о том, что ее принудили к сексуальной связи с герцогом Йоркским. В 2016 году в Скотленд-Ярде отказались начинать расследование в отношении принца, пояснив, что это прерогатива властей США, где, предположительно, было совершено большинство правонарушений, в которых обвиняют принца.

Принц и финансист

Джуфре утверждает, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с сыном королевы Елизаветы II. По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Один из этих эпизодов якобы имел место в Лондоне, куда Эпштейн, друживший с принцем Эндрю, привез ее на личном самолете.

Джуфре требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Поданный ей иск в настоящий момент находится на предварительном этапе рассмотрения в суде Южного округа в Нью-Йорке. В 2009 году Джуфре подавала иск против Эпштейна, обвиняя его в сексуальной эксплуатации, однако спор сторон был вскоре улажен во внесудебном порядке. Сумма, которую тогда получила Джуфре, и условия, на которых она отказалась от своих претензий к финансисту, не разглашаются.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой. Адвокаты принца заявляют, что он неоднократно предлагал властям США дать свидетельские показания по делу Эпштейна. В ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года, однако расследование в отношении Максвелл продолжается.