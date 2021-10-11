В МИД ФРГ пояснили ситуацию с оказанием помощи пережившим блокаду Ленинграда

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Финансовую помощь, оказываемую Германией евреям, пережившим блокаду Ленинграда, следует отделять от гуманитарного жеста, о котором объявили в 2019 году главы МИД ФРГ и России Хайко Маас и Сергей Лавров. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин не отреагировал на призывы не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации.

"Как мне кажется, здесь произошло недоразумение. В действительности было так, что глава МИД [Хайко] Маас вместе со своим российским коллегой [Сергеем] Лавровым в начале 2019 года заявил о гуманитарном жесте в поддержку ныне здравствующих блокадников. Речь идет о выделении €12 млн на модернизацию клиники для ветеранов и создание германо-российского Центра общения и встреч", - сказал Бургер. Он отметил, что позже Маас посетил Санкт-Петербург прежде всего с тем, чтобы напомнить о беззаконии, с которым столкнулись советские граждане, и сделать этот гуманитарный жест.

"От этого нужно отличать индивидуальные компенсации, которые выплачиваются евреям, спасшимся от преследования нацистов. Правовая позиция Германии в этом вопросе заключается в том, что тема репараций как общей компенсации за причиненный военный ущерб была закрыта в 1953 году с отказом бывшего СССР от дальнейших репараций со стороны Германии", - утверждал Бургер. При этом он указал на то, что, по его словам, "нужно отдельно рассматривать индивидуальные выплаты евреям, которые стали жертвами расистски мотивированного преследования со стороны национал-социалистов". "Могу сказать, что для евреев, переживших блокаду Ленинграда, в качестве компенсации за беззаконие со стороны национал-социалистов предусмотрена единовременная выплата €2 556", - сообщил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что власти Германии проигнорировали призыв российской стороны действовать справедливо и не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации. По ее словам, РФ "последовательно отвечали отказом" на это. Представитель МИД уточнила, что в РФ неоднократно призывали Берлин в знак признания своей ответственности "найти решение на основе принципов не дискриминации, а справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками".