Суд Украины не стал задерживать мэра Одессы

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в виде залога в размере 30 млн гривен ($1,1 млн) без содержания под стражей. Такое решение огласила в понедельник судья Оксана Олейник.

"Применить меру пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен без содержания под стражей", - сказала судья, закрывая заседание, которое транслировалось на портале YouTube.

Труханов должен будет сдать загранпаспорт и оставаться на территории Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины требовала арестовать Труханова на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 120 млн гривен ($4,5 млн).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП предъявило обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен ($25,5 млн) и легализации незаконно полученных доходов. Среди подозреваемых, помимо Труханова, одесский бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор и ряд других лиц.